Лавров допустил «новые неадекватные действия» США против России

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что от США можно ждать «новых неадекватных действий» в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

«Американский истеблишмент, живущий идеей собственной исключительности, продолжает назначать противников и соперников, в первую очередь среди государств, проводящих независимую внешнюю политику», — сказал министр.

Лавров добавил, что шаги президента США Дональда Трампа по налаживанию «каналов взаимодействия с Москвой по острейшим проблемам современности» блокируются. По его словам, это делают те, кто хочет наращивать заложенный администрацией Барака Обамы «разрушительный подход» к отношениям с Россией.

Глава российского МИДа добавил, что в последнее время наблюдается опасная «милитаризация внешнеполитического мышления».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не должна позволить втянуть себя в «милитаристскую гонку». Для этого власти страны должны обеспечить сбалансированное развитие армии и флота путем гибких, «не расточительных для бюджета» действий. В октябре Трамп пообещал выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за того, что Россия нарушает положения соглашения. В ответ на это Путин сказал, что если после отмены договора американские ракеты средней и малой дальности будут поставлены в Европу, то Россия должна будет «ответить зеркально».