СК назвал число погибших от рук преступников в 2018 году детей

За девять месяцев 2018 года в России от «преступных посягательств» погибли 917 детей, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
«Всего за 9 месяцев текущего года 917 детей погибло от преступных посягательств», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что за этот период было выло возбуждено 15 492 уголовных дела о преступлениях против несовершеннолетних. Потерпевшими по ним признаны 11 675 человек. При этом больше всего преступлений совершали против несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет — 5 225.Среди детей от 11 до 14 лет потерпевших 3 640, в возрасте 6-10 — 1 647, от 1 до 5 лет — 789, в возрасте до года — 374 потерпевших.
«Важно не просто расследовать преступление, но и помочь ребенку пережить трагедию и в дальнейшем жить полноценно, без страха», — отметили в ведомстве, добавив, что в СК есть штатные детские психологи.