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В Британии умер актер из «Пятого элемента» Джон Блузал
Общество, 17:13
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В Британии умер актер из «Пятого элемента» Джон Блузал
Джон Блузал (Фото: кадр из фильма «Пятый элемент»)

Британский актер Джон Блузал умер на 90-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter агентства The Artists Patrtnership.

«Наши мысли с его семьей. Джон дал нам всем годы смеха и веселья», — говорится в сообщении.

Блузал родился в Польше в 1929 году, спустя несколько лет его семья эмигрировала в Австралию. Там он получил образование и начал играть в театре. В 1960 году он переехал в Великобританию.

В Британии Блузал получил известность благодаря своей роли в ситкоме «Викарий из Дибли». Также играл в фильмах «Казино Рояль» (1967), «Пятый элемент» и «Да здравствует Цезарь!».

Теги: Фильм , Великобритания , актер , смерть
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