Умер основатель и худрук театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий

Основатель и художественный руководитель санкт-петербургского театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий умер на 87-м году жизни. Об этом сообщается в Facebook учреждения.

Уточняется, что Смирнов-Несвицкий умер 17 ноября после продолжительной болезни.

Смирнов-Несвицкий родился в 1932 году в Ленинграде, в 1956-м окончил Ленинградский государственный театральный институт им. Островского. В 1969 году он основал коллектив, позднее получивший название «Театральный клуб «Суббота». В 1994 году «Суббота» стал государственным театром, его соучредителем стал комитет по культуре.

Смирнов-Несвицкий также является автором ряда книг и научных статей о творчестве Владимира Маяковского, Ивана Бунина и Евгения Вахтангова.