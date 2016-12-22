Порошенко поблагодарил Трампа и Помпео за «плечи крепкой поддержки»

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео за «плечи крепкой поддержки», подчеркнув, что партнерство Вашингтона и Киева еще никогда не было таким сильным, как сейчас. Об этом он написал в Facebook.

«Благодарен президенту Трампу, госсекретарю Помпео и всем американским друзьям за плечи крепкой поддержки и непоколебимой солидарности с Украиной!», — заявил Порошенко, отметив, что стороны возобновили работу украино-американской комиссия по стратегическому партнерству.

По его словам, благодаря этому «заложена прочная база» для сотрудничества двух стран, как в политической, информационной и оборонной, так и инвестиционной, экономической и энергетической сферах. Порошенко также описал «широкие горизонты» партнерства США и Украины — от противодействия «российской агрессии» и усиления санкций против Москвы до военного сотрудничества и борьбы с расширением российской энергетики.

«Никогда в истории украинско-американское партнерство было таким сильным, плодотворным и многообещающим», — заключил президент Украины.

Накануне, 16 ноября, Порошенко встретился с делегаций Национального демократического института США и Европейского парламента и призвал их усилить санкции против России. В тот же день глава украинского МИД Павел Климкин встретился с госсекретарем США, стороны пообещали совместно работать против газопровода «Северный поток-2», маршрут которого проложен в обход Украины.