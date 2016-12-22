В Москве мужчина ранил полицейского ножом

В Москве мужчина нанес резаную рану полицейскому. По предварительной информации, виновник происшествия был нетрезв

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве 49-летний мужчина угрожал нанести себе рану «похожим на нож предметом» и ударил полицейского, который попытался его остановить, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, сообщается на сайте министерства.

По ее словам, инцидент произошел на улице Сущевский Вал. О злоумышленнике правоохранителям сообщил наряд скорой помощи. «Сотрудники полиции попытались пресечь противоправные действия гражданина, опасаясь за его здоровье и здоровье окружающих, однако мужчина нанес резаную рану одному из полицейских», — заявила Волк.

Она добавила, что информацию об нападении на полицейского передадут в следственные органы. Ранее телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что мужчина угрожает ножом бригаде скорой помощи возле дома 33 по улице Сущевский Вал. По данным «360», он был пьян и, после того как полицейские потребовали от него сложить оружие и выйти из машины, поранил одному из них палец.