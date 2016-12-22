В Берлине арестовали подозрительного поляка напротив посольства России

В Берлине полиция арестовала поляка, который сидел в автомобиле напротив посольства Польши. В машине были обнаружены подозрительные предметы, сообщает Morgenpost со ссылкой на правоохранителей.

Вечером полиция обыскала машину с польскими номерами, припаркованную возле российского посольства. Вокруг было выставлено оцепление. Находившийся в машине гражданин Польши арестован. Сейчас оцепление снято. Полиция заверила, что содержимое автомобиля не представляло опасности.

Как сообщает пресс-служба берлинских пригородных поездов, из-за инцидента была временно закрыта станция городской электрички у площади Бранденбургских ворот.

Как заявили агентству «РИА Новости» в посольстве России в Берлине, по предварительным сведениям, психически нездоровый гражданин Польши пытался проникнуть на территорию дипмиссии.