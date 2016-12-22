На Украине умерла актриса Юлия Волчкова

Заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова скончалась после тяжелой болезни в возрасте 44 лет. Об этом сообщается на сайте Киевского академического театр Драмы и комедии.



«25 лет жизни Юлия Волчкова отдала профессии... Ее глубокие и яркие образы на сцене театра и в кино постоянно доказывали максимальную преданность избранному пути», — говорится в сообщении. В театре выразили соболезнование в связи со смертью актрисы. Информация о дате, времени и месте похорон не сообщается.



В театре отметили, что Волчкова закончила в 1995 году Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого. С 1998 года она стала играть в театре Драмы и Комедии. За время своей работы в этом театре она сыграла около 20 ролей. В том числе, в спектакле «Идеальный муж» Оскара Уайльда, «Вечный муж» Федора Достоевского, и других. Также она с 1995 году она работала на киностудии имени Александра Довженко.



Волчкова снималась в основном в сериалах, в таких как «Роксолана: Любимая жена Халифа», «День рождение Буржуя», «Колечко с бирюзой», «Рябины гроздья алые», «Брат за брата». Последней ее работой на телевидении стали съемки в сериале «Нити судьба».