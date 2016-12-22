ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Скрыть баннеры
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,38 66,64 EUR Нал. 77,88 75,64 USD Бирж. 68,01 +1,10 EUR Бирж. 77,03 +1,06 USD ЦБ. 66,85 +0,63 EUR ЦБ. 75,81 +0,14 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6454,60 +17,70 IMOEX 2403,47 -1,44% RTSI 1121,38 -2,93% Brent 70,34 -1,97% DJIA 25989,30 -0,77% Nasdaq 7406,90 -1,63%
На Украине умерла актриса Юлия Волчкова
Лента новостей
В СК рассказали об отравившейся насмерть грибами семье в Подмосковье 19:40, Общество Австрия заявила о надежде на сотрудничество с Россией в деле о шпионаже 19:36, Политика Синоптики назвали дату наступления метеорологической зимы в Москве 19:21, Общество Российский фигурист занял второе место на этапе Гран-при в Японии 19:04, Спорт 15 часов на одном заряде: компактный ноутбук для долгих поездок 19:00, РБК и Lenovo В Башкирии попросили прекратить «травлю» полицейских из-за изнасилования 18:56, Политика Железнодорожную арку соединили с первым пролетом Крымского моста 18:31, Общество «Спартак» не взял Еременко, Комбарова и Зобнина на матч с «Уфой» 18:08, Спорт Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 17:44, РБК и Mastercard СМИ узнали об отречении Макария и Филарета от руководства новой церковью 17:44, Политика В Краснодарском крае уволили нагрубившего пациентке врача 17:43, Общество Ректору Московской духовной академии запретили въезд на Украину 17:25, Общество Эрдоган заявил о нахождении убийцы Хашкаджи в Саудовской Аравии 16:57, Политика «Газпром нефть» первой подписала соглашение о заморозке цен на бензин 16:46, Бизнес 6 правил путешествия с друзьями 16:36, РБК и Билайн Рыболовлев вернулся в Москву после дела о коррупции в Монако 16:26, Бизнес Сборная России по хоккею одержала вторую победу подряд на Кубке Карьяла 16:25, Спорт В Санкт-Петербурге потушили пожар в гипермаркете «Лента» 16:20, Общество Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником 16:00, Общество Российская тяжелоатлетка в пятый раз победила на чемпионате мира 15:45, Спорт В Австрии сообщили о признательных показаниях подозреваемого в шпионаже 15:39, Политика Полина Киценко: «Здоровый образ жизни — счастливый путь к красоте» 15:29, РБК Стиль и Lancome МИД Австрии объяснил мотивы «дела о российском шпионе» 15:07, Политика Дважды экс-командир войск России в Сирии возглавил Западный военный округ 14:40, Политика Появилось видео пожара в гипермаркете «Лента» в Петербурге 14:17, Общество 5 модных трендов этой осени 14:10, РБК Pink и KUPIVIP.RU Три футболиста сборной России из-за травм пропустят матч с Германией 14:09, Спорт Греф рассказал о сокращениях в Сбербанке из-за искусственного интеллекта 14:05, Бизнес
На Украине умерла актриса Юлия Волчкова
Общество, 20:35
0
На Украине умерла актриса Юлия Волчкова

Заслуженная артистка Украины Юлия Волчкова скончалась после тяжелой болезни в возрасте 44 лет. Об этом сообщается на сайте Киевского академического театр Драмы и комедии.

«25 лет жизни Юлия Волчкова отдала профессии... Ее глубокие и яркие образы на сцене театра и в кино постоянно доказывали максимальную преданность избранному пути», — говорится в сообщении. В театре выразили соболезнование в связи со смертью актрисы. Информация о дате, времени и месте похорон не сообщается.

В театре отметили, что Волчкова закончила в 1995 году Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого. С 1998 года она стала играть в театре Драмы и Комедии. За время своей работы в этом театре она сыграла около 20 ролей. В том числе, в спектакле «Идеальный муж» Оскара Уайльда, «Вечный муж» Федора Достоевского, и других. Также она с 1995 году она работала на киностудии имени Александра Довженко.

Волчкова снималась в основном в сериалах, в таких как «Роксолана: Любимая жена Халифа», «День рождение Буржуя», «Колечко с бирюзой», «Рябины гроздья алые», «Брат за брата». Последней ее работой на телевидении стали съемки в сериале «Нити судьба».

Теги: актриса , смерть актера , сериал
Главное
Австрия заявила о надежде на сотрудничество с Россией в деле о шпионаже Политика
Материалы по теме
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис телесериалов Общество
Путин поздравил актрису Веру Васильеву с днем рождения Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter