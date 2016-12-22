Матвиенко потребовала объяснительные от сенаторов-прогульщиков

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что примет меры против прогуливающих заседания сенаторов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Есть очень добросовестные сенаторы, а есть вольные и свободные художники. У нас не изостудия, у нас парламент. Ну, совесть должна быть в конце концов», — сказала она.

Матвиенко отметила, что в Совете Федерации фиксируют присутствие на заседаниях. Она добавила, что сенаторы-прогульщики должны писать объяснительные записки. По словам спикера, если они убедят ее в том, что у сенатора были более важные дела, то она постарается отнестись к прогулам с пониманием. Матвиенко также пообещала, что будет сообщать о «недобросовестно исполняющих свои обязанности» сенаторах региональным органам законодательной и исполнительной власти.

В феврале 2017 года депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Сергей Иванов предложили лишать мандатов тех сенаторов, которые в течение месяца не участвуют в работе заседаний Совета Федерации и не проводят встречи с населением.

В нижней палате парламента — в Госдуме, в 206 году ввели штраф за прогулы заседаний депутатами. Он составлял шестую часть зарплаты (около 60 тыс. руб). Однако в сентябре 2018 года депутатам сократили размер штрафа до одной девятой части зарплаты, что составляет около 44 тыс. руб.