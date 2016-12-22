В Пентагоне предсказали снижение угрозы со стороны России

Россия в 2025–2035 годах вряд ли будет представлять такую же угрозу для США, как Китай, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, выступая в университете Дьюка.

По его словам, к этому времени США могут добиться большего, чем Китай и Россия, которая вряд ли сможет поддерживать свои возможности на том же уровне. «Там (в России. — РБК) снижаются демографические и экономические показатели. И я не думаю, что Россия будет представлять такую же значительную угрозу в 2025–2035 годах, как Китай», — сказал Данфорд.

Он отметил, что Китай продолжит наращивать свой военный потенциал, и в ближайшие 20–30 лет на него надо смотреть как на угрозу.

В середине октября американский президент Дональд Трамп заявил, что США опоздали с созданием космических войск по сравнению с Китаем и Россией. При этом, по его словам, США производят «самое хорошее» снаряжение, ракеты, танки и корабли. В середине сентября министр ВВС США Хизер Уилсон говорила, что американским Военно-воздушным силам придется увеличить количество эскадрилий почти на четверть, чтобы оставаться впереди военных Китая и России.