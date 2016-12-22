«Аэрофлот» опроверг попытки пассажиров попасть в кабину пилотов в Тюмени

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» накануне, 1 ноября, вернулся со взлетной полосы в Тюмени из-за проблем с системой регулирования давления, однако пассажиры не жаловались на самочувствие и не пытались проникнуть в кабину пилотов, сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота».

Ранее Znak.com со ссылкой на одного из пассажиров сообщил, что инцидент произошел на борту самолета Sukhoi Superjet. По словам собеседника издания, когда воздушное судно вышло на взлетную полосу, у некоторых пассажиров из-за давления пошла кровь из носа. «Пока пассажиры не додолбились в дверь летчиков, все продолжалось», — сказал он.

В «Аэрофлоте» заявили, что у самолета действительно зафиксировали неисправность системы регулирования давления, после чего командир воздушного судна принял решение вернуть его с рулевой дорожки.

«Пассажиры не пытались проникнуть в кабину пилотов. Также описанной ситуации с ухудшением самочувствия пассажиров не было, пассажиры за медпомощью не обращались», — сказали в пресс-службе авиакомпании.