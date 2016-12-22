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Треть желающих купить квартиру в Москве оказались жителями регионов
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Треть желающих купить квартиру в Москве оказались жителями регионов
Общество, 12:19
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Треть желающих купить квартиру в Москве оказались жителями регионов

Треть потенциальных покупателей жилья в Москве не являются жителями столицы. Такие данные приводит аналитический центр ЦИАН.

Среди просмотров объявлений о продаже квартир в Московском регионе на жителей других субъектов пришлось около 34%. В основном объявления изучали жители Санкт-Петербурга (15%), Краснодарского края (9%) и Башкирии (5,5%). При этом отмечается, что близость к Московскому региону значимым фактором не являлась — на соседние области пришлось менее 10% потенциальных покупателей.

По данным ЦИАН, 52% интересующихся недвижимостью в Московском регионе являются жителями столицы, еще 14% — Подмосковья.

При изучении региональной структуры поисковых запросов по квартирам, расположенным в Москве и области, учитывалось число уникальных просмотров карточек объявлений о покупке жилой недвижимости в третьем квартале 2018 года.

Москва поднялась в рейтинге мировой недвижимости стоимостью от $1 млн
Общество

В июле исследование PwC показало, что Москва занимает десятое место среди 14 мегаполисов по уровню развития жилищной сферы. Основной причиной низких показателей Москвы стала дороговизна аренды и покупки квартир в городе. В исследование были включены Барселона, Берлин, Гонконг, Лондон, Мехико, Москва, Нью-Йорк, Париж, Сан-Паулу, Сеул, Сингапур, Токио, Шанхай и Чикаго.

Теги: жилье , квартира , Москва
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