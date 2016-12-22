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Израиль нанес удар по трем палестинцам около своей границы
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Израиль нанес удар по трем палестинцам около своей границы
Политика, 00:35
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Израиль нанес удар по трем палестинцам около своей границы

Израиль нанес удар по трем палестинца около израильской границы. Об этом сообщается на странице в Twitter Армии обороны Израиля.

Как отмечается в сообщении, трое палестинцев пытались заложить взрывное устройство в разделительный забор на израильской границе. «Мы ответили огнем в сторону террористов», — рассказали военные.

Также Армия обороны сообщила, что утром в субботу, 27 октября, она уничтожила туннель террористов, который был прорыт из сектора Газа.

В субботу, 27 октября, ВВС Израиля атаковали около 80 целей в палестинском секторе в ответ на ракетные обстрелы. Всего по данным израильских военных с этой территории были запущены 30 ракет. 

Теги: сектор Газа , Израиль , Палестина
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