В Саудовской Аравии при крушении истребителя погибли два пилота
Общество, 08:32
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В Саудовской Аравии при крушении истребителя погибли два пилота
На северо-западе Саудовской Аравии разбился истребитель королевских ВВС Hawk Mk, погибли два пилота. Об этом сообщает газета Al Khaleej.
По данным издания, самолет потерпел крушение возле населенного пункта Баида в 57 км от города Табук. Как отмечает телеканал Al-Alam, самолет разбился во время тренировочной миссии. Причины авиакатастрофы устанавливаются.
В сентябре в Индии разбился истребитель-бомбардировщик МиГ-27, пилоту удалось катапультироваться. Крушение произошло в штате Раджастан вскоре после вылета истребителя с авиабазы в городе Джоджхпуре.