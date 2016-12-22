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WSJ узнала о решении Трампа отложить отставку куратора «российского дела»
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WSJ узнала о решении Трампа отложить отставку куратора «российского дела»
Политика, 11:32
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WSJ узнала о решении Трампа отложить отставку куратора «российского дела»

Президент США Дональд Трамп решил отложить вопрос отставки ​курирующего «российское дело» замглавы Минюста Рода Розенстайна. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, президент заявил своим советникам (их имена не раскрываются), что намерен встретиться с Розенстайном 27 сентября. Отмечается, что это означает, что Трамп сомневается в правдивости информации о причастности замглавы Минюста к подготовке его импичмента.

Еще не повод: почему Трампу вряд ли грозит импичмент
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22 сентября The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что в начале 2017 года Розенстайн предлагал тайно записывать разговоры Трампа. Также он хотел отстранить президента согласно 25-й поправке Конституции США, которая гласит, что если глава государства будет признан профнепригодным, его функции будет временно исполнять вице-президент. Розенстайн назвал эту информацию ложной и отметил, что для импичмента по 25-й поправке нет оснований.

Трамп после публикации The New York Times отметил, что в Минюсте «пора избавиться от вони». О возможных отставках в ведомстве также намекнул госсекретарь Майк Помпео, подчеркнув, что те, кто не хотят помогать президенту в его «миссии» должны «заняться чем-то другим». В конгрессе республиканцы начали подготовку предложения начать суд над Розенстайном.

Розенстайна уже пытались отстранить от должности тремя месяцами ранее. О подготовке импичмента Розенстайну группой республиканцев во главе с конгрессменом Марком Медоусом стало известно в июле. Поводом было названо недовольство медленным ходом расследования деятельности агентов ФБР, занимавшихся делом о переписке экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которое республиканцы считают предвзятыми по отношению к Трампу. 11 июля это предложение было озвучено 11 депутатами палаты представителей США.

В демократической партии посчитали, что таким образом республиканцы пытаются ослабить позиции спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году и о возможной причастности к этому людей из круга Трампа и его самого.

Теги: Минюст США , Дональд Трамп , отставка , «российское дело» , Роберт Мюллер
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