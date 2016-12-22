Близ Риги загорелась башня лютеранской церкви

Башня евангелическо-лютеранской церкви Святого Иоанна загорелась в населенном пункте Пиньки, который расположен в 15 км от Риги. Об этом сообщает Delfi.

По данным портала, на месте инцидента работают более 20 пожарных. Пожару был присвоен статус повышенной опасности. При этом здание церкви удалось оградить от огня.

Глава церковной конгрегации Ритварс Энинс рассказал порталу, что в ближайшие несколько дней планировалось начать реконструкцию башни. По его словам, вокруг нее уже были установлены строительные леса. На опубликованных Delfi кадрах видно, что пожар охватил башню и возведенные вокруг нее строительные леса.

В настоящее время информации о пострадавших не поступало. Также не сообщается о масштабах причиненного ущерба. Специалисты выясняют причины возникновения пожара.