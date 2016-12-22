Захарова указала на единственное упоминание России в речи Трампа в ООН

Президент США Дональд Трамп в своей речи на 73-й Генассамблее ООН коснулся российской темы только один раз, «решил, видимо, всуе не упоминать». Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook.
«[Трамп] сказал только, что Германия должна срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России», — отметила Захарова, подчеркнув, что на этих словах делегация ФРГ захихикала.
Захарова указала, что Трамп во время выступления сконцентрировался на «необходимости защиты собственного суверенитета и безальтернативности отстаивания национальных интересов». «Примечательно, что это касалось не только США, но и всех стран мира», — подчеркнула представитель МИДа.
Трамп, говоря о грядущей энергозависимости Берлина от Москвы, также поблагодарил руководство Польши за постройку балтийского газопровода, который «не даст Европе стать зависимой от России». Президент США выступает против строительства газопровода «Северный поток-2», по его мнению, Германия таким образом станет «заложницей» России. При этом Трамп отмечал, что у США нет намерений вводить санкции против компаний, которые участвуют в проекте.
В ответ канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что строительство трубопровода не повлияет на Германию подобным образом. Президент Владимир Путин подчеркивал, что у «Северного потока-2» и других российско-европейских проектов «нет двойного дна». По его словам, они несут только коммерческий характер и обоснованы с экономической точки зрения.