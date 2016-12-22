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Орешкин рассказал о специальных акциях для основателей компаний
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Орешкин рассказал о специальных акциях для основателей компаний
Общество, 14:05
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Орешкин рассказал о специальных акциях для основателей компаний

Экспертный совет по корпоративному праву при Минэкономразвития рассматривает предложение о возможности выпуска специальных акций для основателей компаний и других категорий акционеров, заявил глава ведомства Максим Орешкин. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«У нас сейчас идет работа вновь запущенного рабочего совета по изменению корпоративного законодательства и корпоративного управления. Там целый набор предложений, который мы сейчас обсуждаем, там есть в том числе такое предложение [о выпуске специальных акций для основателей компаний], которое обсуждается», — сказал Орешкин.

По его словам, согласно поступившему предложению «у акции могут быть разные права в соответствии с тем, как акционеры решат». Орешкин отметил, что технологическим компаниям, которые «за счет инноваций быстро набирают мощь», нужно привлечь финансовый ресурс. «Привлечение финансового ресурса зачастую размывает долю основных акционеров, основателей, идеологов компаний, это приводит к тому, что баланс управления внутри компании нарушатся», — объяснил министр необходимость возможности выпуска специальных акций основателями компаний.

Орешкин добавил, что экспертный совет рассматривает предложения бизнеса. «Те изменения, которые сейчас только обсуждаются на экспертном совете по корпоративному управлению, точно не будут приниматься в этом году. Это вопрос глубокой проработки и даже больше связан с нашими технологическими компаниями — с «Яндексом» и рядом других компаний. Как одна из таких главных причин этими компаниями называется тот факт, что они зарегистрированы не в российской юрисдикции, а в Голландии или в других юрисдикциях», — продолжил он.

Экспертный совет по изменению корпоративного законодательства рассмотрит конкретные предложения на своем следующем заседании. «[В декабре] предложения сформулируем, те, которые будут нами поддержаны, будут внесены в правительство. Срок выхода на законодательные решения — весенняя сессия следующего года», — сказал Орешкин.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на Минэкономразвития писали о нескольких предложенных вариантах новых типов акций. Во-первых, это «суперголосующие» акции для основателей компании или мажоритарных акционеров. Благодаря им основатели бизнеса могли бы сохранить контроль над компанией при привлечении инвесторов. В то же время дивиденды основателей будут меньше других акционеров, а при ликвидации или реорганизации компании они получат имущество во вторую очередь. Отдельный тип акций будет предлагаться для миноритарных акционеров, которые смогут претендовать на большую часть дивидендов, но не смогут участвовать в управлении. Наконец, топ-менеджеры также могут получить особый тип акций с правом вето по аналогии с привилегированными акциями. В то же время условия, при которых это право можно будет применить, могли бы быть расширены и стать более гибкими. Их, согласно предложению, можно будет отдельно определить при эмиссии.

Теги: Максим Орешкин , Акции
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