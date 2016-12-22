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В Думе предложили упростить принятие на госслужбу бывших украинцев
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В Думе предложили упростить принятие на госслужбу бывших украинцев
Общество, 16:20
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В Думе предложили упростить принятие на госслужбу бывших украинцев

В Госдуму внесли законопроект, упрощающий принятие на государственную службу бывших граждан Украины, получивших российский паспорт. Соответствующий законопроект опубликован в базе данных Госдумы.

Документ подготовила группа депутатов: Ильдар Гильмутдинов (ЕР), Сергей Гаврилов (КПРФ), Руслан Бальбек (ЕР), Рамзил Ишсарин (ЕР) и Дмитрий Саблин (ЕР). Изменения предполагается внести в ст. 6 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

Проблему признать отказ от гражданства Украины, оформленный в письменной форме без подтверждения с украинской стороны, достаточным для лишения этого гражданства.

В сопроводительных документах отмечается, что законопроект должен решить проблемы тех людей, которые направили в посольство Украины заявление о смене гражданства и желают поступить на муниципальную и государственную службу в России. Однако они не могут этого сделать, поскольку остаются украинскими гражданами без получения специальной справки.

Теги: гражданство , Украина , госслужба
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