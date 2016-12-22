Глава Минпромторга назвал невыгодным повышение ключевой ставки ЦБ

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил о том, что в настоящее время повышение ключевой ставки Центральным банком невыгодно для ряда отраслей, включая обрабатывающую промышленность, передает «РИА Новости».

«Существуют отрасли, в которых дешевый рубль выгоден, невзирая на существующую процентную ставку», — сказал чиновник, принимающий участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

В качестве примера Мантуров привел машиностроение, которое «все равно использует импортные компоненты». По его словам, пока снижение рубля не критично, однако «все равно это может в определенной степени влиять на экономическую эффективность и конкурентоспособность продукции».

«Но в том коридоре, в котором сейчас находится рубль, в целом для обрабатывающей промышленности это выгодно, и существующая процентная ставка не сильно влияет и компенсируется дешевым рублем. Я считаю — конечно, не поднимать (ставку). Чем дешевле, чем лучше», — заключил министр.

10 сентября помощник президента России Андрей Белоусов выступил с похожим заявлением. Он заявил, что повышение ключевой ставки было бы крайне нежелательным действием, несмотря на то, что некоторые основания для этого есть. «Возможность есть, есть и некие основания для этого, но я считаю, что это будет крайне нежелательное действие, потому что это затормозит инвестиционную активность и экономический рост, а также приведет к дополнительным расходам бюджета», — сказал он.