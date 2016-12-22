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Полиция пришла с проверкой в офис псковского «Яблока»
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Полиция пришла с проверкой в офис псковского «Яблока»
Политика, 00:00
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Полиция пришла с проверкой в офис псковского «Яблока»

Сотрудники полиции пришли провели осмотр помещений в псковском отделении партии «Яблоко». Об этом РБК сообщил лидер отделения Лев Шлосберг, подчеркнув, что это был не обыск (проводится при наличии уголовного дела).

По словам Шлосберга, полицейские пришли по заявлению одного из кандидатов в губернатора региона — Сергея Кулакова (кандидат от Партии пенсионеров).

«Две недели назад региональный совет псковского «Яблока» принял решение призывать всех прийти на выборы губернатора и проголосовать за каждого кандидата», — рассказал Шлосберг. «По закону в таком случае голоса избирателей будут признаны недействительным, это понизит результат всех кандидатов», — пояснил он.

3 сентября отделение «Яблока» сдало в печать 140 тыс. листовок с призывами так действовать с примером, сообщил Шлосберг. По его словам, после этого в полицию обратился Сергей Кулаков, который посчитал действия «Яблока» незаконной агитацией.

«Общение [с полицейскими] длилось около часа, 10-15 минут они осматривали помещение», — рассказал лидер псковского отделения, добавив, что по итогам проверки струдники правоохранительных органов выдали копию протокола об осмотре помещения.

По информации «Коммерсанта», с заявлением в полицию обратился еще один кандидат в губернатор — Игорь Романов, представляющий Партию роста. ​

Председатель облизбиркома Псковской области Михаил Иванов рассказал изданию «Псковская лента новостей», что в листовках «Яблока» напротив каждого кандидата в руководители региона нарисованы «галочки». «При этом отметка напротив более чем одного кандидата приведет бюллетень в негодность», — сказал Иванов. Он пояснил, что бюллетень с такими отметками будут засчитаны как проголосовавший, но недействительный, однако при большом количестве таких бюллетеней выборы могут быть признаны недействительными. «В агитационном материале не указано, кто его издает конкретно. Он не оплачен из избирательного фонда кого-либо из кандидатов. Поэтому он признается незаконным и подлежит изъятию», — добавил председатель областной комиссии.

По данным издания, избирком признал заявление кандидата Сергея Кулакова обоснованным и также обратился в УМВД России по Псковской области.

Теги: «Яблоко» , Псковская область
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