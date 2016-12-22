Россия и Турция договорились создать механизм упрощения визового режима

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Анкара договорились о создании механизма по упрощению визового режима. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает сайт МИДа.

По словам Лаврова, российская сторона подтвердила готовность к переговорам об упрощении режима поездок для отдельных категорий граждан Турции. Министр добавил, что Москва и Анкара договорились создать механизм для консультаций на эту тему.

Лавров заявил, что в 2017 году Турцию посетили 4,7 млн россиян, что превысило рекордные показатели 2014 года. Министр отметил, что в 2018 году эта цифра может превысить 5 млн человек.

В середина августа Чавушоглу заявил, что с российской стороной достигнута предварительная договоренность о безвизовом въезде для владельцев служебных паспортов, предпринимателей и владельцев грузовых автомобилей. В конце апреля Лавров утверждал, что Россия заинтересована в отмене виз, но этому мешает террористическая угроза.

С 1 января 2016 года Россия отменила безвизовый режим с Турцией. Такое решение было принято через несколько дней после того, как турецкие ВВС сбили на турецко-сирийской границе российский бомбардировщик Су-24. При этом Турция не стала вводить ответные ограничения — россияне могут совершать краткосрочные поездки, лишь получая штамп на границе.