Россия направила США ноту из-за нарушений в отношении диппредставительств

Министерство иностранных дел России направило Госдепартаменту США ноту в связи с продолжающимся нарушением норм международного права в отношении дипломатических представительств и консульских учреждений России. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.



«К этой ситуации, последствия которой выходят далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений и затрагивают интересы всего международного сообщества, было также привлечено внимание ООН», — указано в сообщении.

Власти США закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке в сентябре 2017 года. Кроме того, в конце 2016 года был закрыт доступ к двум дипломатическим дачам России в США. МИД заявлял о намерении подать иск в суд с требованием их вернуть Москве.

В апреле Вашингтон потребовал закрыть генконсульство России в Сиэтле. После того как здание опустело, посольство России сообщило, что здание оказалось взломано, на территорию проникли представители американских властей, уточняло диппредставительство.

