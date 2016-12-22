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Посольство напомнило о годовщине интервенции США в Советскую Россию
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Посольство напомнило о годовщине интервенции США в Советскую Россию
Политика, 08:18
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Посольство напомнило о годовщине интервенции США в Советскую Россию

Российское посольство в США напомнило о столетней годовщине американской интервенции в Россию. Диппредставительство опубликовало соответствующий пост на странице в Facebook.

«В 1918 году, ровно сто лет назад, американские войска высадились во Владивостоке и начали кровавую интервенцию в Россию. Более 200 солдат США погибли в ходе партизанской войны», — говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что накануне высадки американцев, 5 августа 1918 года, Госдеп США разорвал дипломатические отношения с Россией. Это дало толчок для полномасштабной интервенции стран Антанты (Великобритания, Франция, США, Япония) в страну, где шла гражданская война.

Как отметили в диппредставительстве, причиной интервенции стало решение советского правительства заключить мирный договор с Германией и фактически выйти из Первой мировой войны.

23 декабря 1917 года Великобритания, Франция и их союзники по Антанте заключили соглашение о разделении сфер интересов в России. Так, в зону Великобритании вошли Кавказ и казачьи области, в зону Франции — Бессарабия, Украина и Крым, США и Япония рассматривали Сибирь и Дальний Восток как свою зону ответственности. Под предлогом помощи Белому движению они потребовали выплатить долги царского правительства Российской империи и предоставить торговые преференции.

Теги: Посольство России , годовщина , интервенция
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