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Захарова обвинила США в неспособности справиться с ролью супермена
Политика, 14:04
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Захарова обвинила США в неспособности справиться с ролью супермена

США не справились с ролью супермена в попытках урегулировать международные конфликты. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на международном молодежном образовательном форуме «БалтАртек», сообщает ТАСС.

Как сказала Захарова, большинство стран поддержали бы идею исключительности США при условии, если бы Соединенные Штаты оказывали реальную помощь и поддержку нуждающимся странам.

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«Кто же был бы против? Это же огромная политическая, финансовая, моральная ответственность — быть тем самым суперменом, который прилетает на помощь, оказывает ее и улетает», — отметила она.

Однако, по словам официального представителя МИДа, США с этой ролью не только не справились, но и усугубили ситуацию, так как «конфликтов стало еще больше».

Теги: Мария Захарова , заявление , международные решения , супергерой
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