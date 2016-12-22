В КНДР задержали гражданина Японии за съемку военных объектов

В КНДР за съемку военных объектов местные власти задержали 39-летнего жителя Японии. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

По данным издания, задержанный проживает в префектуре Сига и работает оператором. В КНДР он приехал в начале августа как турист в составе группы, которую организовало зарубежное турагентство.

«Он заснял военный объект в портовом городе Нампхо в западной части Северной Кореи», — приводит слова источников издание.

Теперь правительство Японии изучает обстоятельства инцидента и через посольство призывает власти КНДР освободить японского гражданина досрочно.

Kyodo уточняет, что ранее он уже посещал Северную Корею.