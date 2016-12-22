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Захарова назвала Макфола «специалистом по отчаянию» из-за критики Сигала
Политика, 19:03
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Захарова назвала Макфола «специалистом по отчаянию» из-за критики Сигала

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала бывшего посла США Майкла Макфола «специалистом по отчаянию» из-за его слов о назначении американского актера Стивена Сигала на должность спецпредставителя МИДа по гуманитарным связям с США. Такое заявление она сделала на брифинге, который транслировался на странице МИДа в Facebook.

«Я считаю, что к этому заявлению господина Макфола, в отличие от многих других его заявлений, нужно отнестись с полной серьезностью. Потому что нет большего специалиста по отчаянию, чем господин Макфол», — сказала Захарова.

Макфол назвал назначение Сигала спецпредставителем России жестом отчаяния
Политика

Она также заявила, что не видит, каким образом назначение Сигала является «унижением» для российского посла в США Анатолия Антонова и сказала, что, вероятно, Макфол сам объяснит, какая здесь связь.

Сигал стал спецпредставителем МИДа по гуманитарным отношениям с США 4 августа. В министерстве рассказали, что эта должность не подразумевает денежного вознаграждения. После этого Макфол на своей странице в Twitter прокомментировал это назначение словом «отчаянно». «Какое унижение для Антонова», — добавил он позднее.

Теги: Мария Захарова , Майкл Макфол , Стивен Сигал
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