Ассоциация зимних олимпийских видов спорта проиграла суд ВТБ на ₽3,9 млрд

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Ассоциации зимних олимпийских видов спорта (АЗОВС) около 3,9 млрд руб. в пользу ВТБ. Об этом сообщает «РИА Новости».

В январе 2017 года ВТБ сообщал о намерении подать иск о банкротстве АЗОВС. У банка были претензии к ассоциации из-за непогашенной задолженности. В начале июля 2017 года ВТБ подал иск о взыскании с ассоциации 3,882 млрд руб.

По данным «РИА Новости», решение суда вступит в силу через месяц, если за это время его не обжалуют. Агентство отмечает, что во время предыдущих судебных заседаний стороны заявляли, что они близки к заключению мирового соглашения. Однако на заседании, прошедшем 8 августа, представитель ВТБ рассказал, что так и не удалось договориться об условиях.

«Мы отказались от идеи заключения мирового соглашения, поддерживаем свои исковые требования», — заявил представитель банка. Представитель АЗОВС не пришел на заседание.