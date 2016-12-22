Полиция эвакуировала терминал аэропорта во Франкфурте-на-Майне

Федеральная полиция Германии эвакуировала людей из первого терминала аэропорта Франкфурта-на-Майне, сообщается в Twitter аэропорта. В Twitter полиции сообщается, что приостановлены работы во второй и третьей зонах терминала из-за предупреждения системы безопасности.

«Следуйте инструкциям службы безопасности и обратитесь за помощью к оператору аэропорта», — указано в другом сообщении полиции.

Служба безопасности аэропорта начала эвакуацию после того, как один из пассажиров прошел в зону посадки, минуя пункты досмотра.

«По крайней мере одно несанкционированное лицо вошло в зону посадки», — сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря федеральной полиции.