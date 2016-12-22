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Арбитражный суд счел законной передачу Сампсониевского собора РПЦ
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Арбитражный суд счел законной передачу Сампсониевского собора РПЦ
Общество, 20:34
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Арбитражный суд счел законной передачу Сампсониевского собора РПЦ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск петербургского комитета имущественных отношений к городскому управлению ФАС России по поводу передачи Русской православной церкви Сампсониевского собора. Об этом говорится в карточке дела на портале «Электронное правосудие».

«Иск удовлетворить полностью», — отмечается в сообщении.

Согласно данным портала, 28 апреля комитет подал иск о признании недействительным ненормативного правового акта, решения незаконным (ст. 197 АПК).

Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге официально передали РПЦ
Общество

Сампсониевский собор, находившийся под управлением государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», передали РПЦ в феврале 2017 года. Однако глава комиссии по образованию, культуре и науке петербургского заксобрания Максим Резник попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить действия администрации Петербурга при передаче собора РПЦ, поскольку он обнаружил в них противоречия. Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Петербурга также пришли к выводу, что передача собора прошла с нарушениями.

В марте 2018 года петербургское управление ФАС признало, что власти города нарушили закон при передаче Сампсониевского собора. Оно возбудило дело по заявлению депутата Резника. Антимонопольная служба выяснила, что петербургская епархия не заключила договор с музеем. Вместо этого музей «Исаакиевский собор» заключил договор непосредственно с приходом Сампсониевского собора.

Теги: Санкт-Петербург , Сампсониевский собор
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