В Генштабе заявили о взятии Дамаском под контроль еще трех провинций
Война в Сирии, 15:22
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В Генштабе заявили о взятии Дамаском под контроль еще трех провинций
Сирийская армия и союзники при поддержке ВКС России установили полный контроль над территорией провинций Эль-Кунейтра, Дераа и Эс-Сувейда, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской. Об этом сообщает ТАСС.
«Сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС России полностью уничтожили бандформирования ИГИЛ (ИГ, запрещена в России) и «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) и установили контроль над территорией провинций Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра», — сказал Рудской.
Операция Дамаска в трех провинциях на юго-западе Сирии против оппозиционных группировок, а также террористов началась в июне 2018 года. Часть умеренных боевиков в начале июля согласились уехать в неподконтрольную властям Сирии провинцию Идлиб. Присоединившиеся к правительственным войскам формирования оппозиции участвовали в уничтожении анклава ИГ на границе с Иорданией и Голанскими высотами. О взятии этой территории Дамаск объявил 30 июля.