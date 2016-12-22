Филиппины сочли лицемерием угрозы санкций США за покупку оружия у России

Возможность введения санкций США из-за покупки Филиппинами оружия у России — лицемерие, заявил министр иностранных дел страны Алан Питер Кайетано на встрече глав МИД АСЕАН в Сингапуре. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он отметил, что в случае санкций Манила не откажется от закупок. «Если это [введение санкций] произойдет, то это будет лицемерием», — сказал Кайетано.

На сайте МИД России говорится, что глава ведомства Сергей Лавров обсудил с Кайетано также активизацию экономических и гуманитарных связей.

Как отмечает Reuters, США угрожают санкциями Филиппинам за контракт на приобретение более 700 ракет к гранатомету РПГ-7Б у структур Рособоронэкспорта. Сумма сделки между российской госкорпорацией и филиппинскими властями составляет около 400 млн филиппинских песо (около $7,5 млн).

Президент Филиппин Родриго Дутерте попросил президента России Владимира Путина обеспечить его страну оружием в мае 2017 года на встрече в Москве. Мотивом было названо стремление уменьшить зависимость от США в этом вопросе. О том, что Россия безвозмездно поставила Филиппинам стрелковое оружие, боеприпасы и армейские грузовики, стало известно в октябре 2017 года. Тогда же во время визита российского министра обороны Сергея Шойгу на Филиппины было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Манилой.