Актрису Наталью Кузнецову похоронили на Митинском кладбище

Актрису столично театра имени М.Н. Ермоловой Наталью Кузнецову похоронили на Митинском кладбище в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя театра.

«Сегодня с утра прошло прощание в актрисой в Боткинской больнице. Затем здесь же прошло отпевание, и после этого состоялись похороны на Митинском кладбище», — рассказал представитель театра.

Кузнецова скончалась после продолжительной болезни 29 июля.

Наталья Кузнецова родилась 30 октября 1962 года. В 1984 году актриса окончила ГИТИС, после чего начала работать в студии «Театр» Алексея Левинского. В том же году она пришла в Московский театр имени М.Н. Ермоловой. Кузнецова играла в таких спектаклях, как «Утиная охота-90», «Бедность не порок», «Барышня-крестьянка» и многих других.