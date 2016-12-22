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России предложили перенести посольство в новую столицу Египта
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России предложили перенести посольство в новую столицу Египта
Политика, 10:17
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России предложили перенести посольство в новую столицу Египта

России предложили перенести посольство из Каира в строящуюся новую египетскую столицу. Об этом заявил глава информационного бюро посольства Египта в Москве Айман Муса Мустафа, пишут «Известия».

Он отметил, что подобное предложение со стороны властей Египта было сделано 90 странам, которые имеют посольства в Каире.

​О том, что российское посольство в Египте может переехать ​до конца этого года, изданию рассказали два источника в российских дипломатических кругах. По словам одного из собеседников газеты, в настоящее время этот вопрос находится на стадии рассмотрения.

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Как пишет издание, до конца текущего года Египет планирует завершить строительство новой столицы, куда будут перенесены все правительственные ведомства. При этом нынешняя столица Египта утратит свой статус. Пока строящийся в 45 км от Каира город не получил название. Согласно генеральному плану, территория города составит 700 кв. км, а его жилые районы будут рассчитаны на 5 млн человек.

«Для размещения дипломатов будет предусмотрен отдельный квартал, его строительство завершится к концу 2018 года. Перенос дипломатических миссий будет осуществляться на добровольной основе», — заявил Мустафа.

РБК направил запрос в посольство Египта в Москве.

Теги: Посольство России , Египет , Каир
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