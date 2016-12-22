России предложили перенести посольство в новую столицу Египта

России предложили перенести посольство из Каира в строящуюся новую египетскую столицу. Об этом заявил глава информационного бюро посольства Египта в Москве Айман Муса Мустафа, пишут «Известия».

Он отметил, что подобное предложение со стороны властей Египта было сделано 90 странам, которые имеют посольства в Каире.

​О том, что российское посольство в Египте может переехать ​до конца этого года, изданию рассказали два источника в российских дипломатических кругах. По словам одного из собеседников газеты, в настоящее время этот вопрос находится на стадии рассмотрения.

Как пишет издание, до конца текущего года Египет планирует завершить строительство новой столицы, куда будут перенесены все правительственные ведомства. При этом нынешняя столица Египта утратит свой статус. Пока строящийся в 45 км от Каира город не получил название. Согласно генеральному плану, территория города составит 700 кв. км, а его жилые районы будут рассчитаны на 5 млн человек.

«Для размещения дипломатов будет предусмотрен отдельный квартал, его строительство завершится к концу 2018 года. Перенос дипломатических миссий будет осуществляться на добровольной основе», — заявил Мустафа.

РБК направил запрос в посольство Египта в Москве.