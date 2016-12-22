Президент Хорватии рассказала «Коммерсантъ» о приглашении Путина в Загреб

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила в интервью газете «Коммерсантъ», что пригласила своего российского коллегу Владимира Путина нанести государственный визит в Загреб.

«Я пригласила его приехать, когда была в прошлом году в Сочи (с официальным визитом в октябре 2017 года — РБК.), и повторила приглашение в Москве. Это был бы первый государственный визит российского президента в Загреб, и думаю, сейчас самое время для него. Мы очень ждем Владимира Путина», — рассказала хорватский лидер.

Отвечая на вопрос о том, когда мог бы состояться визит Путина в хорватскую столицу, она сообщила, что это зависит от расписаний лидеров обеих стран. «Но, как я сказала президенту Путину — как только ему будет это удобно», — уточнила она.

Грабар-Китарович ​посетила футбольные матчи ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде и Москве в июле. По ее словам, отношение хорватов к России можно было увидеть во время чемпионата. «Помните тот огромный баннер «Спасибо, Россия!»? Думаю, что наши переговоры могли бы пойти на пользу не только России и Хорватии, но и всему региону Юго-Восточной Европы», — отметила она, добавив, что в двусторонней повестке достаточно вопросов.

11 июля фанаты сборной Хорватии поблагодарили Россию за чемпионат мира по футболу. Они развернули в центре Москвы флаг со словами «Спасибо, Россия!» Матч Хорватия — Англия прошел на стадионе «Лужники». Команда Хорватии впервые в истории вышла в финал ЧМ, обыграв Нигерию, Аргентину, Исландию, Данию, Россию и Англию. ЧМ-2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Президент России встретился со своей хорватской коллегой 18 октября 2017 года в Сочи — в тот году исполнилось 25 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами. Тогда она пригласила российского лидера посетить с официальным визитом Хорватию, отметив, что с официальным визитом республику не посещал еще ни один российский президент. Она напомнила, что Путин приезжал в Хорватию в 2007 году на энергетический форум. 15 июля текущего года Путин встретился в Кремле с Грабар-Китарович, которая приехала на чемпионат мира по футболу. Он поздравил ее с успешным выступлением хорватской сборной на ЧМ.