Умер советский и российский режиссер-документалист Игорь Беляев

Советский и российский режиссер-документалист и сценарист Игорь Беляев умер на 87-м году жизни. Об этом заявили ТАСС в дирекции Союза кинематографистов России.

Прощание состоится 28 июля в Доме кино в 11:00 мск. «Место похорон пока не известно», — сказал собеседник агентства.

Игорь Беляев родился 17 апреля 1932 года. Имеет звание заслуженного деятеля искусств России, написал несколько книг о режиссуре, среди которых «Введение в режиссуру». Снял более 100 фильмов, среди которых «Кратчайшее расстояние», «Весенний дождь», «Сахалинский характер». Особое место в его творчестве занимают военные киноленты: «Частная хроника времен войны», «Священная война» (24 серии о Великой Отечественной войне), «Собачий вальс», «Опаснее врага» (пять фильмов о первой чеченской войне); «Настоящая война» (три фильма о второй чеченской войне) и «Кавказский крест» (пять серий).

Беляев окончил юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова и режиссерские курсы Театрального училища им. Щукина. Также был членом Союза журналистов, Союза кинематографистов, Академии российского телевидения ТЭФИ (с 1994 года), киноакадемии «Ника» и Евразийской академии телевидения и радио.