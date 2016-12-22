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В Москве более тысячи пар сыграют свадьбу в день «трех восьмерок»
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В Москве более тысячи пар сыграют свадьбу в день «трех восьмерок»
Общество, 11:23
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В Москве более тысячи пар сыграют свадьбу в день «трех восьмерок»

Более тысячи пар сыграют свадьбу в Москве в «день трех восьмерок» — 18.08.18. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Как отмечается, в 2018 году в загсы на этот день подано 1179 заявлений. По данным властей, число желающих заключить брак в «красивую» дату превысило показатели прошлого года: 07.07.2017 года брак заключили 1040 пар. Дата 08.08.2018 оказалась невостребованной, так как это среда.

Начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева отметила, что «магическое сочетание цифр» без личного старания со стороны каждого члена семьи не приведет к желаемому результату. Так, около трети пар, вступивших в брак 7 июля 2007 года, 8 августа 2008-го и 9 сентября 2009-го, уже развелись.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается разрешить гражданам самим выбирать дату регистрации брака в сроки не ранее одного и не позднее 12 месяцев с момента подачи заявления.

Теги: Семья , Москва , брак
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