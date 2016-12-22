В Компартии Украины рассказали о вооруженных силовиках в офисе в Киеве

В Киеве в офис Центрального комитета Коммунистической партии Украины (КПУ) вошли вооруженные силовики из киберполиции. Об этом сообщили в пресс-службе партии, сообщают «Вести».
Как отмечается, они хотели провести обыск. «Пока ожидаем адвокатов, для меня непонятно, на каком основании киберполиция ворвалась в офис официально действующей партии, не называя уголовной квалификации дела», — рассказал лидер КПУ Петр Симоненко.
Пресс-секретарь департамента киберполиции Юлия Квитко подтвердила следственные действия в КПУ, пишут «Факты». Другие детали она не раскрыла.
В мае сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводили обыски у руководителей Коммунистической партии. Сотрудники правоохранительных органов тогда изъяли агитационные материала с советской символикой. В СБУ рассказали, что их КПУ хотела использовать, чтобы «дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране». На Украине действует закон о декоммунизации. По этому закон в стране сносят советские памятники, а также переименовывают населенные пункты. Деятельность Коммунистической партии Украины запрещена судом.