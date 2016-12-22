Посольство Британии прокомментировало обнаружение британского фаната

Российская полиция подтвердила, что она установила местонахождение гражданина Великобритании, который числился пропавшим. Об этом сообщили РБК в пресс-службе посольства Великобритании в Москве.​

«Консульский отдел посольства остается в тесном контакте с российскими органами власти», — уточнили в дипломатическом представительстве.

О том, болельщик по имени Дуглас Моретон перестал выходить на связь после 6 июля, заявил один из членов его семьи, передавало агентство Reuters. По словам родственника, в последний раз пропавшего видели в Самаре, где 7 июля сборная Англии играла в четвертьфинале против команды Швеции.

По словам собеседника агентства, скорее всего, болельщик после этого приехал в Москву, поскольку там использовалась его кредитная карта.

После этого в ГУ МВД России по Самарской области сообщили «Интерфаксу», что заявление о без вести пропавших иностранных гражданах не поступало в полицию. Днем 12 июля стало известно, что полиция смогла найти болельщика в гостинице в Москве.