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Систему оплаты парковок в Москве восстановили после сбоя
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Систему оплаты парковок в Москве восстановили после сбоя
Общество, 10:18
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Систему оплаты парковок в Москве восстановили после сбоя

Система оплаты парковки в Москве восстановлена и доступна для автомобилистов. Об этом РБК сообщили в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«Оплата не работала с 7 часов вечера 11 июля до 9:20 утра 12 июля. Сейчас все сервисы оплаты парковки полностью восстановлены и доступны для автомобилистов», — сказали в учреждении.

В учреждении уточнили, что все данные на парковочных счетах вновь отображаются корректно. Собеседник подчеркнул, что штрафы не оплатившим парковку автомобилистам не выписывались. 

В ГКУ «АМПП» отметили, что сотрудники выяснят причины, вызвавшие временные сбои в системе.

В середине мая в столице произошел сбой в работе оплаты парковки и пополнения парковочного счета через СМС. В АМПП тогда сказали, что сбой произошел по независящим от них причинам.

Теги: оплата парковки , восстановление , сбой
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