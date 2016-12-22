Мэр Еревана подал в отставку

Мэр Еревана, член Республиканской партии Тарон Маркарян объявил об уходе в отставку, сообщил РБК источник в партии.

«Пока нет никаких объяснений, почему подал в отставку. То, что подал [в отставку], — это точно», — отметил собеседник РБК.

Увольнение мэра Еревана подтвердил РБК еще один собеседник, близкий к премьеру. На вопрос РБК об отставке Тарона Маркаряна в пресс-службе мэрии Еревана заявили: «На этот момент у нас информации нет». Маркарян руководил Ереваном с 2011 года.

Соратник премьер-министра Армении Никола Пашиняна, депутат Национального собрания (парламента) Армении от партии «Гражданский договор» Ален Симонян является основным кандидатом на пост кандидата в мэры Еревана от блока «Елк», рассказали РБК два собеседника в «Елк». Симонян также является членом Совета старейшин Еревана. Республиканская партия Армении пока не определилась, будет ли выдвигать кандидата на выборы мэра столицы, рассказал РБК собеседник в партии.

По конституции Армении мэра Еревана выбирает Совет старейшин города из своего состава. В случае, если мэра избрать не удастся, Совет старейшин распускается и через 45 дней назначаются новые выборы.

О том, что Маркарян должен покинуть свой пост, в середине мая заявил депутат от новой правящей партии Армении «Гражданский договор» Ален Симонян. Это произошло через несколько дней после того, как новый премьер-министр Никол Пашинян был избран на волне массовых протестов, которые продолжались с середины апреля и вызвали отставку предыдущего главы правительства Сержа Саргсяна.