В МЧС предупредили о сильном ветре и грозе в Москве в воскресенье

Сильный ветер, дождь и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 8 июля, сообщается на сайте московского главка МЧС.

Там рассказали, что неблагоприятные погодные явления обрушатся на столицу с 07:00 и продлятся до 21:00. Сила ветра может достигать 12-17 м/c. Аналогичное предупреждение выпустили и в главном управлении МЧС по Московской области.

В МЧС рекомендуют по возможности переждать непогоду в зданиях, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты. Также в ведомстве посоветовали не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.

В ведомстве также напомнили, что во время грозы видимость на дороге может ухудшиться, а вспышки от молний способны ослепить водителя и привести к ДТП.«Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить», — добавили в МЧС.

Накануне в Гидрометцентре России объявили «желтый» уровень опасности 8 июля в Московском регионе. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что ясная погода вернется в Москву в начале следующей недели — 9 и 10 июня. «Начало позитивное, но дальше «облом» — со среды и всю оставшуюся часть следующей недели нас ждут мощные ливни, холодный ветер и грозы», — заявил он.