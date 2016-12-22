В Пензенской области создадут ТОР «Заречный»

В Пензенской области будет создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Заречный». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

Отмечается, что создание ТОР будет способствовать социально-экономическому развитию закрытого города Заречного, а также созданию дополнительных рабочих мест. Также данная мера позволит создать гражданские производства на основе инновационных разработок атомных предприятий и даст возможность привлечь инвестиции.

По прогнозам Минэкономразвития, ТОР позволит привлечь инвестиций примерно на 5 млрд руб. Реализация инвестпроектов приведет к созданию 1,2 тыс. новых рабочих мест.

В ТОР «Заречный» будет действовать особый правовой режим предпринимательской деятельности, там начнет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны. Уточняется, что создание инфраструктуры будет финансироваться за счет бюджета области и города, а также из внебюджетных источников.

В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев присвоил статуст ТОР 19 городам, среди которых Пикалево (Ленинградская область), Сердобск (Пензенская область), Саянск и Черемхово (Иркутская область), Ефремов (Тульская область) и другие.

В 2017 году правительство утвердило критерии для создания в территорий «опережающего социально-экономического развития». Отмечалось, что подобные зоны должны образовываться в моногородах, где «имеются риски ухудшения социально-экономического положения» и в муниципальных образованиях со стабильной социально-экономической ситуацией.

