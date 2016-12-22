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В Минэнерго назвали дату ухода куратора нефтегазовой отрасли
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В Минэнерго назвали дату ухода куратора нефтегазовой отрасли
Политика, 05 июл, 23:38
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В Минэнерго назвали дату ухода куратора нефтегазовой отрасли

Заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов уйдет со своего поста в пятницу, заявили в пресс-службе ведомства. Об этом сообщает «РИА Новости».

Уход замминистра, курирующего нефтегазовую отрасль, в ведомстве мотивировали «переходом на новую должность».

Об уходе Молодцова из Минэнерго «до конца июля» РБК узнал 2 июля. Источники РБК отмечали, что замглавы министерства перейдет в Администрацию президента, но конкретную должность не уточнили. Один из собеседников РБК отметил, что Молодцов может стать советником или помощником президента Владимира Путина. В частности, он может начать курировать работу не собиравшейся с 2015 года президентской комиссии по ТЭКу, ответственный секретарь которой — глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Молодцов находится на посту заместителя министра энергетики с 2013 года и курировал работу двух департаментов: добычи и транспортировки нефти и газа, а также их переработки. До этого он работал в нефтегазовых компаниях: «Сибуре», «Газпроме», Shtokman Development AG.

Теги: Минэнерго , Кирилл Молодцов
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