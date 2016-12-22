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Суббота стала самым жарким днем года в Москве
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Суббота стала самым жарким днем года в Москве
Общество, 22:58
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Суббота стала самым жарким днем года в Москве

Температура воздуха в Москве в субботу 30 июня поднялась выше 30 градусов, заявили в в Гидрометцентре. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно данным метеостанции на ВДНХ, воздух прогрелся до 30,6 градусов.«Это максимально высокое значение температуры с начала 2018 года», — уточнили в Гидрометцентре.

В то же время абсолютный рекорд для 30 июня (33,5 градусов) до сих пор не побит.

В то же время из-за грозы в Москве днем были закрыты Парк Горького и фан-зона на Воробьевых горах. Как сообщил РБК главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, 30 июня и до 1 июля в столице и области и области сохраняется возможность грозы.

Теги: Погода , Москва
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