Чиновника из Аргентины пообещали наказать за непристойную шутку на ЧМ

Министр безопасности Аргентины Патриция Буллрич заявила, что секретарь по юридическим вопросам города Папагайос в провинции Сан-Луис будет наказан за непристойную шутку на чемпионате мира по футболу. Об этом она сообщила в своем Twitter.

Мужчина записал видео, попросив араба, не понимающего испанский язык, произнести фразу «бросить бомбу в футбольный клуб Naschel» из города Насчель в провинции Сан-Луис. «Мы просим, чтобы у него отозвали паспорт болельщика, так как, помимо того, что он ведет себя безответственно, он еще и госслужащий», — написала Буллрич.

Ранее аргентинский болельщик Нестор Фернандо Пенови попросил россиянку произнести непристойности на испанском языке и записал это на видео. Буллрич заявила, что аргентинцу после его выходки запретят вход на матчи ЧМ. По ее словам, поступок является «сексистским и неуважительным». Позднее Пенови заявил, что был не прав, и извинился перед россиянкой.