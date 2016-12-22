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Чиновника из Аргентины пообещали наказать за непристойную шутку на ЧМ
ЧМ-2018, 29 июн, 23:39
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Чиновника из Аргентины пообещали наказать за непристойную шутку на ЧМ

Министр безопасности Аргентины Патриция Буллрич заявила, что секретарь по юридическим вопросам города Папагайос в провинции Сан-Луис будет наказан за непристойную шутку на чемпионате мира по футболу. Об этом она сообщила в своем Twitter.

Мужчина записал видео, попросив араба, не понимающего испанский язык, произнести фразу «бросить бомбу в футбольный клуб Naschel» из города Насчель в провинции Сан-Луис. «Мы просим, чтобы у него отозвали паспорт болельщика, так как, помимо того, что он ведет себя безответственно, он еще и госслужащий», — написала Буллрич.

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Ранее аргентинский болельщик Нестор Фернандо Пенови попросил россиянку произнести непристойности на испанском языке и записал это на видео. Буллрич заявила, что аргентинцу после его выходки запретят вход на матчи ЧМ. По ее словам, поступок является «сексистским и неуважительным». Позднее Пенови заявил, что был не прав, и извинился перед россиянкой.

Теги: Аргентина , ЧМ , непристойное поведение
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