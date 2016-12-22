В России предложили США не участвовать в конференции ООН по антитеррору

Постпредство России в ООН заявило, что делегация США может «вообще не появляться» на антитеррористической конференции после критики в адрес возглавляемого россиянином контртеррористического управления организации, сообщается на сайте дипмиссии.

«Представители США могут на ней вообще не появляться, если они не настроены бороться с террором сообща. Хотя это им нужно не меньше, чем другим членам международного сообщества», -говорится в дипмиссии

Постпред США в организации Никки Хейли 27 июня раскритиковала контртеррористическое управление ООН за отказ пускать на конференцию по антитеррору представителей гражданского общества.

Она отметила, что причин для ООН вводить на эту цензуру нет, если не считать давления со стороны «нескольких гнусных стран, не имеющих доверия в борьбе с терроризмом, таких как Россия, Сирия, Иран, Куба и Венесуэла».

В российском постпредстве в связи с заявлением Хейли выразили возмущение и разочарование, предположив, что США восприняли конференцию по антитеррору как посягательство на позиции страны в этой сфере. «Не сумев заставить ООН плясать под свою дудку, американская сторона решила перейти от интриг и шантажа к оскорблениям и провокациям», — заявили в дипмиссии.

Там также назвали абсурдом предложение США подключить к конференции представителей гражданского общества, отметив, что мероприятие позиционируется как площадка для глав правоохранительных органов и спецслужб.

«Хотелось бы узнать у наших американских коллег: ЦРУ, ФБР и АНБ часто общаются с представителями гражданского общества? Обсуждают с ними оперативные планы? Может быть при этих спецслужбах есть наблюдательные советы из представителей гражданского общества, которые контролируют их работу?», — добавили в российском постпредстве.

Источники агентства Reuters 27 июня рассказали, что США урезали финансирование контртеррористического управления ООН. Сообщалось, что причинами тому были разногласия по антитеррористической конференции и тот факт, что структуру возглавляет россиянин Владимир Воронков. Подведомственный ему орган недополучил $2 млн.