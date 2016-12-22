В Ленинградской области при падении деревянной фигуры погиб ребенок

В Ленинградской области, на территории туристического комплекса «Верхние Мандроги» в результате падения деревянной фигуры сказочного персонажа погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщается на сайте регионального СУСК.

«В субботу малолетний совместно со своими родственниками в частном порядке прибыл на территорию туристического комплекса. Когда ребенок проходил мимо деревянной фигуры сказочного персонажа, она упала на него, придавив его своим весом, в результате чего мальчик скончался», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются сотрудниками СК. В ведомстве сообщили, что следователи осмотрели место происшествия и служебные помещения, а также изъяли документацию. После проверок будет дана оценка деятельности администрации и ответственных за безопасность туристического комплекса.

В СУСК по Ленинградской области добавили, что следователи возбудили уголовное дело по​ ч.2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).