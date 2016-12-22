Володин и Матвиенко подготовили закон о содержании опасных животных

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ближайшее время внесут законопроект, регламентирующий порядок содержания в квартирах опасных животных. Об этом сообщает «РИА Новости».

Володин рассказал журналистам, что речь идет о тиграх, бойцовских собаках и других животных.

Законопроект, по словам спикера нижней палаты парламента, предполагает обязательную платную регистрацию собак бойцовских пород и опасных животных. Для остальных питомцев регистрация будет добровольной.

Отдельный законопроект, по словам Володина, поможет ускорить процесс принятия самых актуальных положений проекта закона о защите животных, который одобрен в первом чтении в 2011 году, но пока не рассмотрен во втором.

7 марта президент России Владимир Путин подписал закон о запрете контактной притравки собак. Закон требует, чтобы, в случае использования животных для подготовки охотничьих собак, между псами и объектом притравки была перегородка. Подготовкой и дрессировкой теперь можно заниматься только в специальных охотничьих угодьях и исключительно способами, которые не допускают жестокого обращения с животными.

