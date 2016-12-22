В архангельском торговом центре «Фокус» произошел пожар

В Архангельске в торговом центре «Фокус» произошел пожар. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.
Пожар начался в 06:40 по местному времени (совпадает с московским) по адресу: улица Вологодская, дом 8. На место ЧП выехали пожарно-спасательные расчеты, состоящие из 30 человек и двух единиц техники.
На перекрестке Вологодская — Троицкий перекрыто движение. «Просьба водителям выбирать маршрут объезда заблаговременно», — уточняется в сообщении.
На видеозаписи с места пожара видны черные клубы дыма, поднимающиеся над крышей торгового центра.
Издание «Регион 29» пишет, что, по всей видимости, пожар начался на четвертом этаже торгового комплекса, ему присвоена вторая категория сложности.
Позже в пресс-службе областного ГУ МЧС сообщили «РИА Новости», что открытое горение ТЦ «Фокус» было ликвидировано в 7:21. Жертв и пострадавших нет, из здания вывели шесть человек. «В данный момент продолжается проливка конструкций», — сказали в пресс-службе. В центре сгорела кровля на площади около 300 кв. м. О причинах пожара пока не известно.
Издание Flashnord со ссылкой на арендатора торговой площади в ТЦ «Фокус» отмечает, что сотрудники МЧС на прошлой неделе проверяли торговый комплекс. «После пожара в торговом центре в Кемерово у нас ходила большая комиссия во главе с МЧС, проверяли. Какие выводы они сделали, не знаю», — добавил арендатор.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Он унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.