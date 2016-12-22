Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,21 60,44 EUR Нал. 77,22 75,05 USD Бирж. 61,17 -0,88 EUR Бирж. 75,72 -0,83 USD ЦБ. 62,28 +0,85 EUR ЦБ. 76,84 +1,09 EUR/USD 1,24 +0,00 BTC/USD Бирж. 8030,20 -27,50 MOEX 2143,67 -1,45% RTS 1085,16 -1,75% Brent 71,74 +0,24% DJIA 24573,04 +0,87% Nasdaq 7156,29 +0,70% FTSE 7198,20 -0,91%
В архангельском торговом центре «Фокус» произошел пожар
Лента новостей
В архангельском торговом центре «Фокус» произошел пожар 08:42, Общество Россия в феврале сократила вложения в гособлигации США до $93,8 млрд 08:15, Финансы ВВП Китая по итогам первого квартала 2018 года вырос на 6,8% 07:55, Экономика Российских застройщиков обяжут оборудовать подвалы проходами для кошек 07:45, Недвижимость Суд приговорил к 4,5 годам колонии виновника крушения Ил-18 в Якутии 06:58, Общество Страны G7 призвали Россию «срочно» дать ответ по «делу Скрипаля» 06:55, Политика В Раде сочли Киев «незаинтересованным» в прекращении конфликта в Донбассе 06:10, Политика СМИ узнали об аресте экс-главы подведомственного «Росатому» предприятия 06:01, Общество Суд арестовал еще одного фигуранта дела «приморских партизан» 05:21, Общество «Восток» выплатит семьям жертв крушения Ми-8 в Хабаровске по 1 млн руб. 04:44, Общество «Большая семерка» выступила с совместным заявлением по авиаударам в Сирии 04:34, Политика Джону Маккейну провели операцию на кишечнике 04:07, Политика СМИ сообщили о ракетном обстреле базы Думайр близ Дамаска 03:12, Политика В Пентагоне заявили о непричастности США к обстрелу по авиабазе в Сирии 02:21, Политика Сирийская авиабаза Шайрат в Хомсе подверглась ракетному обстрелу 02:00, Общество NYT и WP получили «Пулицеры» за материалы о «российском вмешательстве» 01:52, Политика В Танзании не менее девяти человек погибли из-за ливней 01:46, Общество Киев заявил о поиске имущества должников «Газпрома» на Украине 00:59, Политика США и Британия заподозрили Россию в масштабной кампании по кибершпионажу 00:36, Технологии и медиа Власти России подготовились к максимально жестким санкциям США 00:00, Политика Один из самых закредитованных регионов России лишился рейтинга Fitch 00:00, Экономика Лавров счел целью США новыми санкциями наказать сотни тысяч россиян 16 апр, 23:48, Политика Союз биатлонистов Норвегии объявил о недоверии к России 16 апр, 23:48, Спорт Viber сообщил о проблемах со звонками у российских пользователей 16 апр, 23:33, Технологии и медиа Лавров подтвердил планы России по поставкам в Сирию С-300 16 апр, 23:08, Политика Чистка кадров: зачем новый глава Кузбасса уволил вице-губернаторов 16 апр, 22:53, Политика Рубль укрепился на новостях о решении Трампа отложить новые санкции 16 апр, 22:50, Финансы СМИ узнали о планах Франции лишить Асада ордена Почетного легиона 16 апр, 22:31, Общество
В архангельском торговом центре «Фокус» произошел пожар
Общество, 08:42
0
В архангельском торговом центре «Фокус» произошел пожар
Фото: arkhangelsk_life / «ВКонтакте»

В Архангельске в торговом центре «Фокус» произошел пожар. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

Пожар начался в 06:40 по местному времени (совпадает с московским) по адресу: улица Вологодская, дом 8. На место ЧП выехали пожарно-спасательные расчеты, состоящие из 30 человек и двух единиц техники.

На перекрестке Вологодская — Троицкий перекрыто движение. «Просьба водителям выбирать маршрут объезда заблаговременно», — уточняется в сообщении.

На видеозаписи с места пожара видны черные клубы дыма, поднимающиеся над крышей торгового центра.

Видео: arkhangelsk_life / «ВКонтакте»

Издание «Регион 29» пишет, что, по всей видимости, пожар начался на четвертом этаже торгового комплекса, ему присвоена вторая категория сложности.

Позже в пресс-службе областного ГУ МЧС сообщили «РИА Новости», что открытое горение ТЦ «Фокус» было ликвидировано в 7:21. Жертв и пострадавших нет, из здания вывели шесть человек. «В данный момент продолжается проливка конструкций», — сказали в пресс-службе. В центре сгорела кровля на площади около 300 кв. м. О причинах пожара пока не известно.

Фото: Марина Орлова / «ВКонтакте»

Издание Flashnord со ссылкой на арендатора торговой площади в ТЦ «Фокус» отмечает, что сотрудники МЧС на прошлой неделе проверяли торговый комплекс. «После пожара в торговом центре в Кемерово у нас ходила большая комиссия во главе с МЧС, проверяли. Какие выводы они сделали, не знаю», — добавил арендатор.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Он унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.

Теги: Пожар , Архангельская область , МЧС
Главное
Россия вошла в топ-5 лидеров цифрового банкинга в Европе Финансы
Материалы по теме
Пожар на рынке в Нальчике локализован Общество
При пожаре на хлебозаводе в Кузбассе погибла женщина Общество
МЧС нашло 140 тыс. нарушений в ходе проверки после пожара в Кемерово Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.