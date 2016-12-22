В архангельском торговом центре «Фокус» произошел пожар

Фото: arkhangelsk_life / «ВКонтакте»

В Архангельске в торговом центре «Фокус» произошел пожар. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону.

Пожар начался в 06:40 по местному времени (совпадает с московским) по адресу: улица Вологодская, дом 8. На место ЧП выехали пожарно-спасательные расчеты, состоящие из 30 человек и двух единиц техники.

На перекрестке Вологодская — Троицкий перекрыто движение. «Просьба водителям выбирать маршрут объезда заблаговременно», — уточняется в сообщении.

На видеозаписи с места пожара видны черные клубы дыма, поднимающиеся над крышей торгового центра.

Видео: arkhangelsk_life / «ВКонтакте»

Издание «Регион 29» пишет, что, по всей видимости, пожар начался на четвертом этаже торгового комплекса, ему присвоена вторая категория сложности.

Позже в пресс-службе областного ГУ МЧС сообщили «РИА Новости», что открытое горение ТЦ «Фокус» было ликвидировано в 7:21. Жертв и пострадавших нет, из здания вывели шесть человек. «В данный момент продолжается проливка конструкций», — сказали в пресс-службе. В центре сгорела кровля на площади около 300 кв. м. О причинах пожара пока не известно.

Фото: Марина Орлова / «ВКонтакте»

Издание Flashnord со ссылкой на арендатора торговой площади в ТЦ «Фокус» отмечает, что сотрудники МЧС на прошлой неделе проверяли торговый комплекс. «После пожара в торговом центре в Кемерово у нас ходила большая комиссия во главе с МЧС, проверяли. Какие выводы они сделали, не знаю», — добавил арендатор.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Он унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.